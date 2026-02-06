Реклама

Мир
21:58, 6 февраля 2026

Раскрыто содержание нового пакета санкций ЕС против России

Фон дер Ляйен призвала ЕС оперативно утвердить 20-й пакет санкций против России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова
СюжетСанкции против России:

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. Документ был опубликован на официальном сайте ЕК.

20-й пакет санкций, по словам Фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю. ЕК предлагает ввести полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти. Также включает в список еще 43 судна, входящих в теневой флот, — теперь их общее количество составляет 640 судов.

Кроме того, вводится полный запрет на техническое обслуживание и другие услуги для танкеров-газовозов и ледоколов, чтобы подорвать проекты по экспорту газа.

Ужесточаются ограничения на экспорт в Россию и вводятся новые запреты на товары и услуги: от резины до тракторов, а также на услуги в области кибербезопасности.

Вводятся новые запреты на импорт металлов, химикатов и критически важных полезных ископаемых, на сумму более 570 миллионов евро. А также дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, которые Россия использует в военных целях.

«Чтобы продемонстрировать нашу решимость пресекать попытки обойти санкции, мы впервые задействуем инструмент по борьбе с обходом санкций, запретив экспорт любых станков с числовым программным управлением и радиостанций в юрисдикции, где существует высокий риск реэкспорта этих товаров в Россию», — добавила Фон дер Ляйен.

В санкционный список войдут и 20 российских региональных банков, а также будут приняты меры в отношении криптовалют, компаний, торгующих ими.

«Теперь я призываю государства — члены ЕС как можно скорее одобрить эти новые санкции», — заключила Фон дер Ляйен.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев высказался о последствиях для России новых санкций ЕС.

