18:31, 6 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о последствиях новых санкций ЕС

Депутат Арефьев: Россия не так много нефти перевозит с помощью танкеров
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Петр Цырендоржиев / ТАСС

Запрет на поставки российской нефти морским путем в 20-м пакете санкций Евросоюза (ЕС) не будет причинять большого ущерба стране, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Нефтеналивными танкерами у нас возили не так уж много нефти, в основном, в последнее время в Индию. Захочет ли Индия отказаться от нашей нефти — это еще вопрос. То, что мы танкерами отправляли нефть в другие страны — в африканские или в Индию, — это не говорит о том, что Европа сможет проследить, отследить и наказать наши танкеры», — сказал Арефьев.

Он выразил сомнение в том, что военные корабли Европы смогут останавливать и арестовывать российские суда, которые будут идти, например, в Индию.

«У нас наливными судами нефти продавалось довольно немного, но и сейчас продается немного. В основном мы торгуем через Турцию и через Китай, поэтому даже если под санкции попадут нефтеналивные танкера, я не думаю, что это будет большой ущерб для торговли нефтью для России», — подытожил депутат.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что Евросоюз (ЕС) в 20-м пакете санкций установит полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской сырой нефти.

