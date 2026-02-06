Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

Фон дер Ляйен: ЕС запретит связанные с морскими перевозками нефти из РФ услуги

Евросоюз (ЕС) в 20-м пакете санкций установит полный запрет на связанные с поставками российской сырой нефти морские услуги. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее цитирует ТАСС.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что в рамках будущего пакета санкций в ЕС обдумывают смену потолка цен на российскую нефть на полный запрет на услуги ее морских перевозок. Речь идет о планах по запрету как страхования, так и транспортировки нефти из РФ вне зависимости от ее цены. Эксперты считают, что в случае принятия такой меры входящим в ЕС странам будет значительно проще обеспечивать соблюдение санкций.

Такую меру обсуждают на фоне уже второго за последние полгода решения снизить потолок цен с 1 февраля с 47,6 до 44,1 доллара за баррель. До этого, с декабря 2022-го по сентябрь 2025-го, показатель составлял 60 долларов за тот же объем. При этом ряд стран уже заявили о несогласии с заменой ограничения цен запретом на услуги.