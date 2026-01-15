Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:23, 15 января 2026Экономика

Евросоюз снизит потолок цен на российскую нефть

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Совет Европы принял решение с 1 февраля снизить потолок цен на российскую нефть с 47,6 доллара за баррель до 44,1 доллара. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Это станет уже вторым снижением лимита. С декабря 2022 года по сентябрь 2025-го потолок составлял 60 долларов за баррель. К предыдущему решению присоединились ряд стран, не входящих в ЕС, однако снижение не поддержали США.

Принцип потолка цен подразумевает, что компании из стран, поддержавших ограничения, не имеют права участвовать в транспортировке партий российской нефти и оказании сопутствующих услуг, в том числе страховых, в случае если партия продана по более высокой стоимости. Основной целью такой меры называется снижение доходов российской власти, используемых для продолжения боевых действий на Украине, при сохранении объемов поставок на рынок.

В декабре прошлого года стоимость российской нефти Urals, используемой в целях налогообложения (выше реальной стоимости из-за учета более дорогого сорта ESPO), составила 39,18 доллара за баррель. Это более чем на пять долларов ниже, чем в ноябре. Таким образом, даже пересмотренный потолок окажется выше реальной стоимости партий.

На этом фоне Минфин перенес публикацию данных о нефтегазовых доходах федерального бюджета за декабрь. Ведомство пообещало представить цифры в ближайшие дни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У арестованной вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ за рубежом. Ее обвиняют в мошенничестве на 786 миллионов рублей

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Появились подробности по делу директора нацпарка «Куршская коса»

    В ЕС задумались о воровстве Украиной кредита на 90 миллиардов

    В Польше заявили о резком снижении эффективности Украины в перехватах ракет

    Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

    Летевший из России в Иран самолет вернулся в аэропорт вылета

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

    Москву похвалили за уборку снега

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok