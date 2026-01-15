Евросоюз снизит потолок цен на российскую нефть

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель

Совет Европы принял решение с 1 февраля снизить потолок цен на российскую нефть с 47,6 доллара за баррель до 44,1 доллара. Соответствующий документ опубликован на сайте организации.

Это станет уже вторым снижением лимита. С декабря 2022 года по сентябрь 2025-го потолок составлял 60 долларов за баррель. К предыдущему решению присоединились ряд стран, не входящих в ЕС, однако снижение не поддержали США.

Принцип потолка цен подразумевает, что компании из стран, поддержавших ограничения, не имеют права участвовать в транспортировке партий российской нефти и оказании сопутствующих услуг, в том числе страховых, в случае если партия продана по более высокой стоимости. Основной целью такой меры называется снижение доходов российской власти, используемых для продолжения боевых действий на Украине, при сохранении объемов поставок на рынок.

В декабре прошлого года стоимость российской нефти Urals, используемой в целях налогообложения (выше реальной стоимости из-за учета более дорогого сорта ESPO), составила 39,18 доллара за баррель. Это более чем на пять долларов ниже, чем в ноябре. Таким образом, даже пересмотренный потолок окажется выше реальной стоимости партий.

На этом фоне Минфин перенес публикацию данных о нефтегазовых доходах федерального бюджета за декабрь. Ведомство пообещало представить цифры в ближайшие дни.

