Международные резервы России выросли за неделю на три триллиона рублей

Международные резервы России выросли до рекордных $826,8 млрд

Международные резервы России выросли, по данным на 30 января, до очередного исторического максимума, составившего 826,8 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Только за одну неделю показатель увеличился на 39,9 миллиарда долларов или 3,023 триллиона рублей по текущему официальному курсу ЦБ. Рост на 5,1 процента произошел в основном из-за положительной переоценки, указал регулятор.

В середине сентября размер российских резервов впервые преодолел отметку в 700 миллиардов долларов, месяц спустя превысил 740 миллиардов и теперь впервые поднялся выше 800 миллиардов долларов.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении регулятора. Речь идет об иностранных валютах, золоте, резервной позиции в МВФ и специальных правах заимствования.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» отметил, что пока курс доллара снижается, на дружественные России богатые страны производит значительное впечатление рост резервов Центробанка, связанный с переоценкой дорожающего в последнее время золота.