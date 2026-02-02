Предсказана судьба курса рубля в феврале

Экономист Разуваев спрогнозировал укрепление курса рубля в феврале

В течение февраля курс рубля по отношению к доллару может укрепиться, считает экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Судьбу национальной валюты он описал в беседе с «Лентой.ру».

«Все фундаментальные факторы указывают на то, что рубль должен падать, потому что огромный бюджетный дефицит и, конечно, ни экономика (она у нас все-таки экспортная), ни бюджет сильно рубль не тянут. Но я так понимаю, что положительная геополитика рубль двигает вперед. Плюс доллар слабеет везде. На мусульманских инвесторов, то есть дружественные страны богатые, сильно производит впечатление то, как растут резервы нашего ЦБ именно по переоценке золота», — высказался Разуваев.

Экономист отметил, что рубль — сырьевая валюта, так же как канадский доллар и норвежская крона, и сложно сказать, что будет с курсом из-за ситуации с Ираном.

«Иран и Венесуэла — это две большие разницы. В Венесуэле настолько маленький объем добычи, меньше миллиона баррелей в сутки, нефть плохая, тяжелая, все это разрабатывать очень сложно, а Иран, даже если они чуть-чуть сократят добычу, сразу будет скачок цен наверх, и как там что пойдет, я не знаю, потому что наш экспорт идет в Иран, и идет экспорт в Индию через Иран и через Азербайджан. Я считаю, что надо пока ориентироваться на 80 по паре доллар — рубль», — поделился аналитик.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с курсом доллара, который упал до четырехлетнего минимума. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, глава Белого дома сказал, что, по его мнению, «все отлично» и американская валюта чувствует себя прекрасно.

До этого сообщалось, что трейдеры сделали рекордные ставки на обвал доллара. Инвесторы настроены очень пессимистично в отношении долгосрочных перспектив этой валюты.

