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09:07, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Переехавший в США известный комик назвал условие возвращения в Россию

Живущий в США комик Незлобин допустил, что может приехать в Россию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Известный стендап-комик Александр Незлобин, переехавший в США, высказался о возможности возвращения в Россию. В видео, опубликованном на YouTube, он в беседе с матерью признался, что пока не строит таких планов.

В ролике Незлобин, говоря о жизни за рубежом, отметил, что не думает о возвращении в Россию. При этом юморист допустил, что может приехать на родину в гости к близким.

Мать комика в ответ заявила, что ждет его в России. «Как только будет безопасно, [приеду]», — назвал он условие возвращения в страну.

Ранее Незлобин рассказал о первой ипотеке в США. По словам комика, кредит взяла его жена для покупки небольших апартаментов.

Перед этим юморист назвал Америку своим домом. Незлобин добавил, что вернулся бы на родину в старости, однако пока что его деятельность связана с США.

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