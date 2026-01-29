Реклама

Экономика
15:57, 29 января 2026

Уехавший из России комик рассказал про ипотеку в США

Комик Александр Незлобин рассказал о первой ипотеке в США
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уехавший из России комик Александр Незлобин рассказал о первой ипотеке в США, которую недавно оформила его семья. Он поделился опытом во время одного из своих выступлений, запись которого доступна на YouTube.

По словам Незлобина, ипотеку взяла его жена три месяца назад, пока он находился в командировке. С помощью кредита семья приобрела небольшие апартаменты. Комик отметил, что его дочь сильно удивилась покупке маленького жилья вместо дома. Незлобин не уточнил цену недвижимости.

Ранее Незлобин раскрыл подробности продажи своей квартиры в Москве. Он признался, что объект пришлось продать со значительной скидкой.

