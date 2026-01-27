Реклама

Экономика
22:35, 27 января 2026Экономика

Уехавший в США комик раскрыл подробности продажи квартиры в Москве

Комик Александр Незлобин рассказал, что продал квартиру в Москве вынужденно
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Комик Александр Незлобин, уехавший из России в США, раскрыл подробности продажи своей квартиры в Москве в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

О сделке стало известно летом 2024 года. Незлобин признался, что объект пришлось продать с большой скидкой, однако назвать точную вырученную сумму он не смог. Юморист уточнил, что часть вырученных денег он потратил на погашение ипотеки, а около 300 тысяч долларов (около 23 миллионов рублей) ему удалось «привезти» в Штаты.

Незлобин отметил, что ему не было психологически трудно избавляться от недвижимости в Москве. Между тем, по мнению комика, право собственности в России не гарантировано должным образом и находится «на нуле», и именно в связи с этим он решил избавиться от жилья в стране. «Пришлось продать, просто хотя бы чтобы переинвестировать эти деньги», — добавил он. В других обстоятельствах, уточнил юморист, он бы предпочел не избавляться от квартиры и вместо этого сдавал бы ее и периодически останавливался бы там по приезде в Россию.

Известно, что Незлобин уехал из РФ в США в начале 2022-го. Комик рассказывал, что вынужден снимать квартиру в Штатах за 3,5 тысячи долларов, при этом порядка 15 тысяч долларов он тратит на продукты первой необходимости. Незлобин рассказывал, что его жена время от времени сомневается в правильности решения уехать из России. Между тем он подчеркивал, что готов подставить родным сильное плечо и что он уверен в своих решениях.

Ранее в этот же день стало известно, что актер Дмитрий Нагиев купил апартаменты в роскошном отеле Дубая за 300 миллионов рублей.

