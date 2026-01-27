Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:56, 27 января 2026Экономика

Названа цена новых апартаментов Нагиева в роскошном отеле в Дубае

Дмитрий Нагиев купил апартаменты в роскошном отеле Дубая за 300 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский актер Дмитрий Нагиев купил апартаменты в роскошном пятизвездочном отеле Дубая Kempinski Palm Jumeirah. Объект оценивается более чем в 300 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Отель располагается на западном полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра. Недалеко находятся набережная-променад, аквапарк Aquaventure, а также смотровые площадки с видом на море и Дубай Марину. Жильцы имеют доступ к эксклюзивному частному пляжу, бассейну, услугам консьержа, клининга и круглосуточной охраны.

Интерьер трехкомнатных апартаментов с дизайнерским ремонтом отличается большим количеством золотых элементов и итальянской мебелью.

Объект был куплен у предыдущего собственника. Нагиев обратился в агентство недвижимости, которое предоставило ему скидку за участие в двух эксклюзивных интервью. Он также потратил четыре процента от стоимости регистрационного сбора, 10-12 тысяч рублей на сборы при получении подтверждения права собственности и 85 тысяч за перевод права собственности.

Ранее стало известно, что певец Егор Крид владеет недвижимостью в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и при этом не имеет собственного жилья в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского и Тихановскую уличили в заговоре против Лукашенко

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Объем импорта Mercedes-Benz в Россию рекордно вырос

    Россиянин напал с ножом на бывшую жену с дочерью

    Раскрыта причина пожара в подмосковном хостеле

    Решение Си Цзиньпина начать чистки в армии объяснили

    Девушка из Подольска завоевала «порно-Оскар»

    В России сообщили об активном диалоге с Украиной по связанному с СВО вопросу

    Россиянин изрезал ножом жену и 14-летнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok