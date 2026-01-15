Стало известно о зарубежной недвижимости Егора Крида

«Звездач»: Певец Егор Крид владеет квартирой в Дубае за 270 тысяч долларов

Российский певец Егор Крид (настоящая фамилия — Булаткин) владеет недвижимостью в ОАЭ, однако собственного жилья в Москве у него нет. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Речь идет об апартаментах в Дубае стоимостью 270 тысяч долларов (около 21,2 миллиона рублей по актуальному курсу). Более подробная информация о местоположении объекта и его площади при этом отсутствует.

Несмотря на наличие зарубежного имущества, собственным жильем в российской столице Крид пока не обзавелся. В Москве он зарегистрирован в квартире площадью 58,3 квадратных метра в Можайском районе в высотке 2007 года постройки. Предположительно, объект, рыночная стоимость которого составляет примерно 19-20 миллионов рублей, принадлежит его сестре, живущей в США. Постоянным же местом проживания певца служит арендованная квартира, которая находится на 46-м этаже одной из башен делового квартала «Москва-Сити».

