В Израиле прокомментировали удары по Ирану

Посол Лейтер: Израиль наносит удары по неэнергетическим объектам инфраструктуры

Израиль наносит удары по неэнергетическим объектам инфраструктуры Ирана и по ракетным пусковым установкам. Об этом заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер в соцсети Х.

«Теперь Израиль наносит удары по иранским пусковым установкам ракет класса "земля-земля", а также по объектам инфраструктуры, не имеющим отношения к энергетическому сектору», — подчеркнул Лейтер.

По его словам, Иран ранее выпустил по Израилю 11 баллистических ракет. Лейтер также пригрозил радикальной шиитской группировке «Хезболла», добавив, что ее командный центр в Дахие «будет сильно поврежден» в случае атак на Израиль.

Ранее стало известно, что ракетная атака, совершенная со стороны Ирана по целям в Израиле, является ответом на нарушение перемирия после того, как Исламская Республика проявляла сдержанность на протяжении месяца.