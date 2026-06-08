Раскрыта продлевающая время работы ноутбука секретная настройка

BGR: Автоматическая регулировка яркости экрана продлит время работы ноутбука

Для увеличения времени автономной работы портативного компьютера нужно внести изменения в настройки экрана. Об этом сообщает издание BGR.

Авторы медиа объяснили, что экран ноутбука — один из самых энергозатратных компонентов устройства. «Если вы хотите продлить время работы батареи вашего девайса, одним из самых простых решений является регулировка уровня яркости», — рассказали журналисты. По их словам, эффект от применения секретной настрйки будет заметен сразу.

В операционной системе (ОС) Windows настройки автояркости можно найти в параметрах — они находятся в разделе с дисплеем. Для ее включения нужно перевести переключатель «Автоматически изменять яркость при изменении освещения» в активное положение. В компьютерах на macOS эта настройка называется «Автоматически регулировать яркость».

Также авторы посоветовали чаще пользоваться кнопками ручной регулировки яркости дисплея. Их нужно использовать, когда есть возможность еще больше снизить яркость экрана — ниже установленного автоматикой порога. «При работе в помещении достаточно 40-60 процентов яркости, а на улице для лучшей видимости может потребоваться увеличить этот показатель», — заметили специалисты. Они напомнили, что снижение яркости не только увеличивает время автономной работы, но и уменьшает нагрузку на глаза.

В начале июня специалисты издания SlashGear посоветовали заменить чистку монитора компьютера спиртовыми салфетками более щадящими способам ухода. Они рекомендовали использовать разведенный изопропиловый спирт и салфетки из микрофибры.