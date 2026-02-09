Реклама

21:15, 9 февраля 2026

ЕС захотел ввести санкции против портов третьих стран

Евгений Силаев
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) захотел внести порты третьих стран в санкционные списки по России. Об этом сообщило агентство Reuters.

В частности, в рамках 20-го пакета санкций ЕС хочет ввести ограничения против порта Каримун в Индонезии и Кулевского терминала в Грузии. Также под рестрикции могут попасть 8 российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и 43 судна, якобы связанных с Россией.

«Пакет включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например, алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины», — говорится в материале.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен раскрыла содержание нового пакета санкций против России и призвала Евросоюз оперативно утвердить его. 20-й пакет санкций, по словам Фон дер Ляйен, затронет энергетику, финансовые услуги и торговлю.

