Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:37, 10 марта 2026Экономика

Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

Спецпредставитель ЕС по санкциям: Порт Кулеви исключен из нового пакета санкций
Кирилл Луцюк
Кулевский терминал

Кулевский терминал. Фото: Andre Hosper / Wikipedia

Европейский союз (ЕС) передумал вводить рестрикции против грузинского порта Кулеви. Об этом, как сообщило ТАСС, специальный представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан проинформировал МИД Грузии.

Решение скорректировать таким образом готовящийся 20-й пакет антироссийских ограничительных мер европейские власти объяснили обещанием грузинских властей и оператора порта не обслуживать суда, попавшие под санкции, и не пускать их в порт.

Изначально причиной включения Кулеви в новый пакет санкций были обвинения в том, что он принимает у себя корабли теневого флота, используемые для морских перевозок российской нефти.

Во второй половине февраля стало известно, что между государствами Европейского союза вспыхнули споры из-за 20-го пакета санкций против России. В частности, Италия и Венгрия потребовали не вводить ограничительных мер против грузинского порта. Тогда же Греция и Мальта высказались против аналогичных мер в отношении порта Каримун в Индонезии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о продаже Ирану американских «Томагавков»

    Украина предложила «немедленные действия» по Ирану

    Главы «Роскосмоса» и НАСА встретятся

    Шок мирового рынка нефти назвали крупнейшим в истории

    Россиянам перечислили простые способы снизить расход топлива

    Российского подростка ударили ногой в лицо и поставили на колени перед камерой

    Google выписали многомиллионный штраф в России

    В ФСБ раскрыли число предотвращенных в России терактов за 2025 год

    От Пугачевой потребовали многомиллионную компенсацию за моральный вред

    Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok