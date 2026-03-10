Евросоюз передумал вводить одну из антироссийских санкций

Спецпредставитель ЕС по санкциям: Порт Кулеви исключен из нового пакета санкций

Европейский союз (ЕС) передумал вводить рестрикции против грузинского порта Кулеви. Об этом, как сообщило ТАСС, специальный представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан проинформировал МИД Грузии.

Решение скорректировать таким образом готовящийся 20-й пакет антироссийских ограничительных мер европейские власти объяснили обещанием грузинских властей и оператора порта не обслуживать суда, попавшие под санкции, и не пускать их в порт.

Изначально причиной включения Кулеви в новый пакет санкций были обвинения в том, что он принимает у себя корабли теневого флота, используемые для морских перевозок российской нефти.

Во второй половине февраля стало известно, что между государствами Европейского союза вспыхнули споры из-за 20-го пакета санкций против России. В частности, Италия и Венгрия потребовали не вводить ограничительных мер против грузинского порта. Тогда же Греция и Мальта высказались против аналогичных мер в отношении порта Каримун в Индонезии.