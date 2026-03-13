Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:14, 13 марта 2026Экономика

Глава минфина США назвал цель ослабления санкций против российской нефти

Бессент: Санкции против нефти из РФ ослабили для расширения предложения
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Правительство США приняло решение ослабить санкции против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок. Об этом глава американского минфина Скотт Бессент написал в социальной сети X.

«Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море», — пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что это лишь краткосрочная мера, и она якобы не принесет России значительной финансовой выгоды.

Ранее Соединенные Штаты разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет катастрофой». Как США хотят взять под контроль Ормузский пролив и может ли Иран этому помешать?

    В США предрекли поражение в операции против Ирана

    Глава минфина США назвал цель ослабления санкций против российской нефти

    Просидевшего в камере смертников 35 лет грабителя спасли в последний момент

    Сексологи рассказали о способе пробудить страсть в отношениях

    Стало известно о возможной экологической катастрофе в Арктике из-за конфликта в Иране

    США разрешили продажу погруженной на танкеры российской нефти

    Швеция перехватила еще одно судно в Балтийском море

    Жители Харьковской области начали бороться с дронами ВСУ при помощи ножниц

    Иран пригрозил уничтожить все нефтегазовые объекты США на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok