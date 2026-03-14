Экс-советник Трампа возмутился «подарком» Кремлю

Экс-советник Трампа Болтон раскритиковал смягчение санкций против нефти России

Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал его решение о смягчении санкций против российской нефти. Об этом он высказался в интервью NBC News.

По словам Болтона, это стало «большим подарком Кремлю», но Трампу не следовало этого делать. «В Кремле водка полилась рекой, когда там об этом узнали. (...) Конечно, почти все средства хороши, когда надо сбить цены на нефть. Но подарки Кремлю — это неправильное решение», — заявил он.

Ранее власти США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года». Планируется ли продление разрешения после истечения вышеуказанного срока, в Белом доме раскрывать не стали.