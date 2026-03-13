США разрешили покупку российской нефти. Почему Вашингтон ослабил санкции?

США разрешили продажу погруженной на танкеры до 12 марта российской нефти

США разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Об этом сообщается в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для продажи, поставки или выгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на любое судно, включая суда, заблокированные в соответствии с вышеуказанными нормативными актами, не позднее 00:01 по восточному летнему времени 12 марта 2026 года, разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года лицензия Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США

Сообщается, что выданная лицензия допускает только те операции и виды деятельности, которые прямо перечислены в документе. Любые другие действия, в том числе связанные с Ираном, его правительством или товарами и услугами из этой страны, ею не разрешаются.

Как пояснил глава Минфина США Скотт Бессент, американское правительство приняло решение ослабить санкции против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок. Он подчеркнул, что это лишь краткосрочная мера, и она якобы не принесет России значительной финансовой выгоды.

Что происходит с ценами на нефть

Мировые цены на нефть стремительно выросли 12 марта после двух дней колебаний на уровне чуть выше 90 долларов за баррель марки Brent. В результате в четверг стоимость одного барреля преодолела отметку в 100 долларов.

100 долларов стоил один баррель нефти Brent 12 марта

Недавний рост был вызван решением ряда стран, включая США, о высвобождении из резервов дополнительных объемов нефти, принятое ради стабилизации цен, рынок на практике воспринял как сигнал об усугублении кризиса, на фоне чего, с учетом сохранения фактической блокировки Ираном Ормузского пролива, произошел взлет.

При этом, в случае затягивания совместной военной операции США и Израиля против Ирана мировые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent могут подняться до 200 долларов за баррель, заявил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

Ожидайте в скором времени цен на нефть в 200 долларов представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия»

Иран грозит нефтяным коллапсом

10 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранской армии) пообещал не допустить вывоза ни одного барреля нефти из Ближневосточного региона в США и другие западные страны.

Причиной подобных предупреждений стала продолжающаяся совместная военная операция США и Израиля. Официальный представитель корпуса генерал Али Мохаммад Наини заявил, что если конфликт затянется, Иран может на длительное время перекрыть транспортировку ближневосточной нефти через Ормузский пролив. По оценке экспертов, такие действия способны спровоцировать серьезный кризис на мировом энергетическом рынке.

Пресс-секретарь центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари также пообещал, что страна не пропустит ни одного литра нефти, предназначенной для США, Израиля или их партнеров, через Ормузский пролив.