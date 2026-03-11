Реклама

Иран пообещал не пропустить ни одного литра нефти

Иран пообещал не пропустить ни одного литра нефти через Ормузский пролив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Иран пообещал не пропустить ни одного литра нефти, предназначенной для США, через Ормузский пролив. С таким заявлением выступил пресс-секретарь центрального штаба военного командования республики «Хатам аль-Анбия», полковник Эбрагим Зольфагари, видео опубликовало агентство ISNA в Telegram.

«Мы не пропустим через Ормузский пролив ни одного литра нефти на благо Америки и ее товарищей», — подчеркнул представитель иранских военных.

Зольфагари пообещал не пропустить ни одного судна с нефтью для США, Израиля или их партнеров, и добавил, что Тегеран будет считать корабли законной целью для ударов. Он также добавил, что цена на нефть должна напрямую зависеть от безопасности на Ближнем Востоке и может достигнуть 200 долларов за баррель.

Ранее Зольфагари сообщил об изменении подхода Ирана к ударам против США и Израиля. По его словам, Тегеран откажется от политики ответных ударов.

