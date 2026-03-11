Реклама

Иран решил изменить подход к ударам против США и Израиля

Fars: Иран будет наносить удар за ударом против США и Израиля
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Вооруженные силы Ирана сменили тактику в конфликте против США и Израиля и теперь будут наносить «удар за ударом». Об этом сообщает агентство Fars в Telegram-канале со ссылкой на представителя центрального штаба армии Ирана «Хатам аль-Анбия».

«Политика ответных ударов закончилась, отныне нашим подходом будет удар за ударом», — сказано в публикации.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран продолжит наносить ответные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, используемым для атак на иранскую территорию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Пезешкианом в ближайшее время маловероятна. «Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

