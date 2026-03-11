В Кремле оценили вероятность встречи Путина с президентом Ирана

Песков допустил встречу Путина с президентом Ирана лишь в перспективе

Встреча президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в ближайшее время маловероятна. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, передает РИА Новости.

«Сейчас понятно, что встреча вряд ли возможна по понятным причинам», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов. Он добавил, что контакты с руководством Ирана не прекращаются.

10 марта сообщалось, что Владимир Путин второй раз за неделю поговорил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как подчеркнули в Кремле, президент России подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.