10:55, 11 марта 2026

Иран пообещал продолжить удары по базам США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран продолжит удары по базам США в регионе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Social Media / Reuters

Тегеран продолжит наносить ответные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, используемым для атак на иранскую территорию. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана, передает ТАСС.

«Исламская Республика Иран не имеет намерения наносить удары по странам региона или вступать в конфликты с ними», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба. Он уточнил, что удары будут наноситься только по базам, с которых совершаются атаки на Иран, в рамках права на самооборону.

Ранее Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары. Он добавил, что Временный руководящий совет постановил не атаковывать страны Ближнего Востока, если с их территорий не будет ударов по Ирану. По его словам, у Ирана нет причин проявлять агрессию в отношении соседей.

7 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой. Российский лидер в ходе разговора подчеркнул принципиальную позицию Москвы о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и на всем Ближнем Востоке.

