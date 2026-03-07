Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:23, 7 марта 2026Мир

Президент Ирана принес извинения соседним странам за ракетные удары

Пезешкиан: Временный руководящий совет постановил не атаковывать соседние страны
Мария Винар

Фото: Iran's presidential website / WANA (West Asia News Agency) / Handout / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары. Его слова приводит иранское агентство Wana.

Пезешкиан заявил, что Временный руководящий совет постановил не атаковывать соседние ближневосточные страны, если с их территорий не будет ударов по Ирану. По его словам, у государства нет причин проявлять агрессию в отношении соседей.

«Как я уже много раз говорил, они наши братья, и мы должны объединить усилия в регионе для установления мира и стабильности. (...) Я считаю, что многие вопросы должны быть решены с помощью дипломатии, и мы не должны усиливать страдания нашего народа, вступая в конфликт с соседними странами», — подчеркнул он.

Ранее власти Израиля предположили, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану после атаки беспилотников в Нахичевани и предотвращения терактов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе

    Авиакомпания Emirates приостановила все рейсы до дальнейшего уведомления

    Президент Ирана принес извинения соседним странам за ракетные удары

    НХЛ дисквалифицировала Малкина

    Российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей

    Российский лыжник оценил Европу фразой «живут по-другому»

    В Израиле заявили о возможном присоединении Азербайджана к ударам по Ирану

    Во Франции призвали прекратить выделять деньги Украине

    Россиян предупредили о последствиях лечения стресса бокалом вина

    Стало известно о целях попавшего в засаду в Ливане израильского десанта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok