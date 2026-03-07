Президент Ирана принес извинения соседним странам за ракетные удары

Пезешкиан: Временный руководящий совет постановил не атаковывать соседние страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принес извинения соседним странам за ракетные удары. Его слова приводит иранское агентство Wana.

Пезешкиан заявил, что Временный руководящий совет постановил не атаковывать соседние ближневосточные страны, если с их территорий не будет ударов по Ирану. По его словам, у государства нет причин проявлять агрессию в отношении соседей.

«Как я уже много раз говорил, они наши братья, и мы должны объединить усилия в регионе для установления мира и стабильности. (...) Я считаю, что многие вопросы должны быть решены с помощью дипломатии, и мы не должны усиливать страдания нашего народа, вступая в конфликт с соседними странами», — подчеркнул он.

Ранее власти Израиля предположили, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану после атаки беспилотников в Нахичевани и предотвращения терактов.