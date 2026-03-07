В Израиле заявили о возможном присоединении Азербайджана к ударам по Ирану

Власти Израиля полагают, что Азербайджан присоединится к ударам по Ирану после атаки беспилотников в Нахичевани и предотвращения терактов. Об этом сообщил израильский телеканал Kan.

По словам источников в Тель-Авиве, к военным действиям против Ирана и его интересов в регионе может присоединиться больше стран, чем предполагалось ранее.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его страна не нападала на Азербайджан. Он подчеркнул, что Тегеран никогда не ставил целью нападение на соседей.

5 марта Минобороны и МИД Азербайджана заявили об атаке двух иранских дронов на территорию страны. Сообщалось об ударах по аэропорту и школе в Нахичевани. Азербайджан обвинил Корпус стражей исламской революции в подготовке теракта в стране.