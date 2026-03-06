Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:40, 6 марта 2026Россия

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер выразил соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всем Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении. Уточняется, что Москва выступает за возвращение на путь политико-дипломатического урегулирования.

Материалы по теме:
Ормузский пролив: где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
Ормузский пролив:где находится, чем важен и что будет в случае его закрытия
5 марта 2026
«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
«Идет борьба за ресурсы»Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
5 марта 2026
Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?
Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?
Сегодня

Путин также сообщил Пезешкиану, что постоянно контактирует с лидерами стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Президент Ирана в свою очередь поблагодарил Россию за солидарность с народом Исламской Республики и поделился подробностями о ходе конфликта. Стороны договорились в дальнейшем продолжать контакты по различным каналам.

Ранее Пезешкиан поблагодарил Испанию за отказ помогать США в предоставлении доступа к базам на территории королевства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    Москалькова поделилась подробностями спасения россиян с Украины

    В Иране назвали самую большую ошибку США и Израиля

    Ученые назвали способными пережить ядерную войну только две страны в мире

    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

    Продюсера Газманова арестовали за мошенничество

    Мерц объяснил свое поведение во время встречи с «ударившим» его Трампом

    Коммунальщикам разрешили отключать газ в квартирах за недопуск в квартиру газовщиков

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу

    В Белом доме ответили на слухи о российской помощи Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok