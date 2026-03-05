Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Испанию за отказ помогать США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Испанию за отказ помогать США в предоставлении доступа к базам на территории королевства. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Ответственное поведение Испании в противодействии вопиющим нарушениям прав человека и военной агрессии сионистско-американской коалиции против таких стран, как Иран, показывает, что на Западе все еще существуют этика и пробужденная совесть», — пишет Пезешкиан.

Президент Ирана также выразил признательность испанским официальным лицам за их позицию.

Накануне Испания осудила удары по Ирану и запретила США использовать для этой военной операции свои военные базы. Они находятся в совместном управлении, сообщил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

