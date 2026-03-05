Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:42, 5 марта 2026Мир

Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Испанию за отказ помогать США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Испанию за отказ помогать США в предоставлении доступа к базам на территории королевства. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Ответственное поведение Испании в противодействии вопиющим нарушениям прав человека и военной агрессии сионистско-американской коалиции против таких стран, как Иран, показывает, что на Западе все еще существуют этика и пробужденная совесть», — пишет Пезешкиан.

Президент Ирана также выразил признательность испанским официальным лицам за их позицию.

Накануне Испания осудила удары по Ирану и запретила США использовать для этой военной операции свои военные базы. Они находятся в совместном управлении, сообщил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

    Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

    Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

    Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

    Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

    Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

    Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok