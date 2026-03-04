Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

Испания призвала США уважать международное право после угроз разорвать торговлю

Правительство Испании отреагировало на угрозы США разорвать торговлю с королевством, призвав Вашингтон уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

Наша страна обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий, поддержки секторов, которые могут быть затронуты, и диверсификации цепочек поставок правительство Испании

Мадрид указал Вашингтону на то, что при пересмотре торговых отношений следует также уважать автономию частных компаний. Там напомнили, что Испания — это надежный торговый партнер для 195 стран, в том числе и для США. Помимо этого, королевство является важным членом НАТО, вносящим значительный вклад в оборону Европы.

Трамп пригрозил Испании из-за отказа от расходов на оборону

США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа нарастить расходы на оборону, заявил президент США Дональд Трамп.

Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до пяти процентов. Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить два процента, и при этом они даже два процента не платят. Так что мы собирались прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома уже предлагал исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличивать расходы на оборону. «У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть», — сказал он.

В октябре 2025 года Трамп пригрозил Испании «выговором» за отказ увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, как это сделали другие страны НАТО.

Испания отказалась предоставить Трампу свои военные базы

Испания, осудившая удары по Ирану, запретила США использовать свои военные базы, которые находятся в совместном управлении, для этой военной операции, сообщил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Как передает Reuters, 15 американских самолетов покинули эти базы Рота и Морон. По меньшей мере семь самолетов совершили посадку на авиабазе Рамштайн в Германии.

Президент США назвал позицию Мадрида «ужасной». Трамп также намекнул на возможность игнорировать суверенитет союзника. По его словам, США могут просто прилететь и воспользоваться базами, если захотят.

Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы и так далее. Мы могли бы использовать их базу, если бы захотели, мы могли бы просто прилететь и использовать ее. Никто не будет нам говорить, чтобы мы ее не использовали. Но нам это и не нужно Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома также раскритиковал Великобританию. Трампа возмутило решение премьер-министра Кира Стармера передать острова Чагос под юрисдикцию Маврикия. Именно там расположена стратегическая база США Диего-Гарсия.

«Это не Уинстон Черчилль», — подчеркнул политик. Лондон не хотел давать разрешение на использование своих баз, но впоследствии согласился.

