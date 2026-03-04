Реклама

04:18, 4 марта 2026Мир

Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

Испания призвала США уважать международное право после угроз разорвать торговлю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Правительство Испании отреагировало на угрозы США разорвать торговлю с королевством, призвав Вашингтон уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

Наша страна обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий, поддержки секторов, которые могут быть затронуты, и диверсификации цепочек поставок

правительство Испании

Мадрид указал Вашингтону на то, что при пересмотре торговых отношений следует также уважать автономию частных компаний. Там напомнили, что Испания — это надежный торговый партнер для 195 стран, в том числе и для США. Помимо этого, королевство является важным членом НАТО, вносящим значительный вклад в оборону Европы.

Материалы по теме:
США, Израиль и Иран обмениваются масштабными ракетными ударами. Страшные кадры войны и ее последствий со всего Ближнего Востока
США, Израиль и Иран обмениваются масштабными ракетными ударами.Страшные кадры войны и ее последствий со всего Ближнего Востока
1 марта 2026
«Ему нужен триумф» Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
2 марта 2026

Трамп пригрозил Испании из-за отказа от расходов на оборону

США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа нарастить расходы на оборону, заявил президент США Дональд Трамп.

Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до пяти процентов. Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить два процента, и при этом они даже два процента не платят. Так что мы собирались прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией

Дональд Трамппрезидент США

Глава Белого дома уже предлагал исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличивать расходы на оборону. «У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть», — сказал он.

В октябре 2025 года Трамп пригрозил Испании «выговором» за отказ увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, как это сделали другие страны НАТО.

Материалы по теме:
Дубай, Абу-Даби, Доха и Кувейт. Иран отвечает на удары Израиля и США, ракеты рвутся по всему Ближнему Востоку. Что будет дальше?
Дубай, Абу-Даби, Доха и Кувейт.Иран отвечает на удары Израиля и США, ракеты рвутся по всему Ближнему Востоку. Что будет дальше?
28 февраля 2026
«Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры
«Тегеран будет выглядеть не так, как раньше».Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры
28 февраля 2026

Испания отказалась предоставить Трампу свои военные базы

Испания, осудившая удары по Ирану, запретила США использовать свои военные базы, которые находятся в совместном управлении, для этой военной операции, сообщил министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Как передает Reuters, 15 американских самолетов покинули эти базы Рота и Морон. По меньшей мере семь самолетов совершили посадку на авиабазе Рамштайн в Германии.

Президент США назвал позицию Мадрида «ужасной». Трамп также намекнул на возможность игнорировать суверенитет союзника. По его словам, США могут просто прилететь и воспользоваться базами, если захотят.

Испания фактически заявила, что мы не можем использовать их базы и так далее. Мы могли бы использовать их базу, если бы захотели, мы могли бы просто прилететь и использовать ее. Никто не будет нам говорить, чтобы мы ее не использовали. Но нам это и не нужно

Дональд Трамппрезидент США

Глава Белого дома также раскритиковал Великобританию. Трампа возмутило решение премьер-министра Кира Стармера передать острова Чагос под юрисдикцию Маврикия. Именно там расположена стратегическая база США Диего-Гарсия.

«Это не Уинстон Черчилль», — подчеркнул политик. Лондон не хотел давать разрешение на использование своих баз, но впоследствии согласился.

