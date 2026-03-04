Реклама

Испания призвала США уважать международное право

ТАСС: Испания призвала США уважать международное право
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Правительство Испании отреагировало на угрозы США разорвать торговлю с королевством, призвав Вашингтон уважать международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Мадрид указал Вашингтону на то, что при пересмотре торговых отношений следует также уважать автономию частных компаний. Там напомнили, что Испания — это надежный торговый партнер для 195 стран, в том числе и для США. Помимо этого, королевство является важным членом НАТО, вносящим значительный вклад в оборону Европы.

«Наша страна обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий, поддержки секторов, которые могут быть затронуты, и диверсификации цепочек поставок», — отметили в кабмине.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа от расходов на оборону.

