Трамп пообещал прекратить торговлю с одним союзником

Трамп: США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа от расходов на оборону

США прекратят торговлю с Испанией из-за отказа нарастить расходы на оборону. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.

Обещание разорвать торговые отношения с европейским союзником по НАТО Трамп дал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась поднять расходы до пяти процентов. Я не думаю, что они согласились бы поднять их вообще до какого-либо уровня. Они хотели оставить два процента, и при этом они даже два процента не платят. Так что мы собирались прекратить всю торговлю с Испанией. Мы не хотим иметь никаких дел с Испанией», — пообещал Трамп.

Глава государства уже предлагал исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличивать расходы на оборону. «У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть», — сказал он.

В октябре 2025 года Трамп пригрозил Испании «выговором» за отказ увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, как это сделали другие страны НАТО.