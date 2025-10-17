Мир
Трамп пригрозил стране НАТО

Трамп пригрозил Испании выговором за отказ увеличить расходы на оборону
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Испании «выговором» за отказ увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП, как это сделали другие страны НАТО. Об этом он заявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.

«Испания не выдержала. Нет, Испания не была лояльна к НАТО. Все подняли ставки, но Испания с этим не согласилась. Я думаю, следует сделать выговор», — пригрозил он.

По его словам, Мадрид поступил «очень плохо», однако этот вопрос следует разрешить руководству альянса, а не Штатов.

Ранее Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличивать расходы на оборону. «У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть», — сказал он.

