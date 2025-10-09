Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 9 октября 2025Мир

Трамп предложил выкинуть из НАТО одну европейскую страну

Трамп предложил выкинуть Испанию из НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до пяти процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — сказал он.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своей новой книге, что в 2018 году Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из Североатлантического альянса, что чуть не разрушило военный блок. Он также написал, что Трамп согласился оставить Исландию в НАТО, чтобы у альянса была возможность отслеживать российские подлодки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Координатор подрыва «Северных потоков» раскрыл неизвестные подробности той операции. Что он рассказал о роли украинских спецслужб?

    Истребитель разбился в российском регионе

    В Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских «Гераней»

    В Раде раскритиковали заявление Сырского о контрнаступлении ВСУ

    Трамп высказался о Нобелевской премии Обамы

    Трамп заявил о покупке ледоколов у Финляндии

    Индонезия отказалась выдавать визы гимнастам из Израиля для участия в чемпионате мира

    В Раде заявили об ухудшении снабжения ВСУ

    Трамп предложил выкинуть из НАТО одну европейскую страну

    Трамп заявил о намерении усилить санкции против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости