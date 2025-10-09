Трамп предложил выкинуть из НАТО одну европейскую страну

Трамп предложил выкинуть Испанию из НАТО

Президент США Дональд Трамп предложил исключить Испанию из НАТО из-за нежелания Мадрида увеличить расходы на оборону до пяти процентов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас был один отстающий — это Испания. Возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — сказал он.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своей новой книге, что в 2018 году Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из Североатлантического альянса, что чуть не разрушило военный блок. Он также написал, что Трамп согласился оставить Исландию в НАТО, чтобы у альянса была возможность отслеживать российские подлодки.