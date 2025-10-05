Бывший генсек НАТО рассказал о необычном шаге Трампа из-за России

Столтенберг: Трамп согласился оставить Исландию в НАТО из-за подлодок России

Президент США Дональд Трамп согласился оставить Исландию в НАТО, чтобы у альянса была возможность отслеживать российские подлодки. О необычном шаге американского лидера рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии «Под моим надзором», передает The Guardian.

Утверждается, что при обсуждении членства Исландии в альянсе стало понятно, что из-за отсутствия своей армии страна не может соответствовать требованиям НАТО по финансовым вложениям в оборону. «Тогда чего же мы хотим от Исландии?», — задался вопросом Трамп.

Тогда экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил президенту США, что Исландия может быть «полезна, если вы хотите отслеживать российские подлодки». После этого Трамп сказал, что Вашингтон позволит Исландии остаться в НАТО.

Ранее Столтенберг рассказал, что запретил сотрудникам альянса глумиться над Трампом, когда тот впервые занял пост президента США в 2017 году. Экс-генсек признался, что беспокоился за судьбу НАТО, так как новый американский лидер критически отзывался об альянсе и утверждал, что он устарел.