Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:55, 5 октября 2025Мир

Бывший генсек НАТО рассказал о необычном шаге Трампа из-за России

Столтенберг: Трамп согласился оставить Исландию в НАТО из-за подлодок России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп согласился оставить Исландию в НАТО, чтобы у альянса была возможность отслеживать российские подлодки. О необычном шаге американского лидера рассказал бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в автобиографии «Под моим надзором», передает The Guardian.

Утверждается, что при обсуждении членства Исландии в альянсе стало понятно, что из-за отсутствия своей армии страна не может соответствовать требованиям НАТО по финансовым вложениям в оборону. «Тогда чего же мы хотим от Исландии?», — задался вопросом Трамп.

Тогда экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис объяснил президенту США, что Исландия может быть «полезна, если вы хотите отслеживать российские подлодки». После этого Трамп сказал, что Вашингтон позволит Исландии остаться в НАТО.

Ранее Столтенберг рассказал, что запретил сотрудникам альянса глумиться над Трампом, когда тот впервые занял пост президента США в 2017 году. Экс-генсек признался, что беспокоился за судьбу НАТО, так как новый американский лидер критически отзывался об альянсе и утверждал, что он устарел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    На обстрел ВСУ Белгорода ответили массированным ударом

    Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу беспилотников

    В США обратили внимание на поведение Путина

    Белгородские больницы перешли на резервные источники питания из-за обстрела ВСУ

    Жители Земли смогут увидеть суперлуние в октябре

    В Белгороде пропал свет после обстрелов ВСУ

    Наемники ВСУ из Колумбии попросили президента спасти их

    Над Донецком раздался сильный взрыв

    В США встревожились из-за ситуации в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости