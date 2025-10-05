Бывший генсек НАТО запретил сотрудникам глумиться над Трампом

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что запретил сотрудникам альянса глумиться над президентом США Дональдом Трампом, когда тот впервые занял пост главы государства в 2017 году. Об этом он написал в своей книге, отрывок из которой публикует британская газета The Guardian.
Когда Трамп стал президентом, Столтенберг признался, что беспокоился за судьбу объединения, так как новый американский лидер критически отзывался об альянсе и утверждал, что он устарел. По словам экс-генсека, он захотел как можно скорее установить с главой государства хорошие рабочие отношения, чтобы тот изменил отношение к НАТО.
«Американский народ избрал Трампа, и мы должны были это уважать. (...) Я ясно дал понять, что раздраженные комментарии на внутренних совещаниях [НАТО] неприемлемы. Не будет никаких закатываний глаз на твиты Трампа или его публичные выступления; никаких издевательских насмешек над видео [с его участием]; никаких шуток о гольфе или его манерах», — рассказал бывший глава альянса.
Он добавил, что в случае, если бы до Вашингтона дошли сведения, что сотрудники НАТО смеются над Трампом, это имело бы разрушительные последствия.
В отрывке Столтенберг также рассказал, что в 2018 году НАТО чуть не распалась из-за Трампа. Он вспомнил, что президент США был недоволен уровнем военных расходов стран-участниц.