13:07, 5 октября 2025Мир

Бывший генсек НАТО запретил сотрудникам глумиться над Трампом

Экс-генсек НАТО Столтенберг заявил, что запретил насмешки над Трампом в 2017-м
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fredrik Varfjell / Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что запретил сотрудникам альянса глумиться над президентом США Дональдом Трампом, когда тот впервые занял пост главы государства в 2017 году. Об этом он написал в своей книге, отрывок из которой публикует британская газета The Guardian.

Когда Трамп стал президентом, Столтенберг признался, что беспокоился за судьбу объединения, так как новый американский лидер критически отзывался об альянсе и утверждал, что он устарел. По словам экс-генсека, он захотел как можно скорее установить с главой государства хорошие рабочие отношения, чтобы тот изменил отношение к НАТО.

«Американский народ избрал Трампа, и мы должны были это уважать. (...) Я ясно дал понять, что раздраженные комментарии на внутренних совещаниях [НАТО] неприемлемы. Не будет никаких закатываний глаз на твиты Трампа или его публичные выступления; никаких издевательских насмешек над видео [с его участием]; никаких шуток о гольфе или его манерах», — рассказал бывший глава альянса.

Он добавил, что в случае, если бы до Вашингтона дошли сведения, что сотрудники НАТО смеются над Трампом, это имело бы разрушительные последствия.

В отрывке Столтенберг также рассказал, что в 2018 году НАТО чуть не распалась из-за Трампа. Он вспомнил, что президент США был недоволен уровнем военных расходов стран-участниц.

