Экс-генсек НАТО рассказал о критическом моменте в истории военного альянса

Столтенберг: НАТО чуть не распалось в 2018 году из-за Трампа

В 2018 году Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из Североатлантического альянса (НАТО), что чуть не разрушило военный блок. Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своей новой книге, фрагмент которой опубликовало издание The Guardian.

Согласно воспоминаниям Столтенберга, на закрытой встрече лидеров НАТО в Брюсселе в июле 2018 года Трамп выражал недовольство уровнем оборонных расходов других стран-участниц. Американский лидер утверждал, что США несут непропорционально высокую долю расходов альянса. Тогда Трамп говорил, что США тратят на оборону 4 процента ВВП и покрывают 80–90 процентов расходов альянса. Он требовал от союзников увеличить расходы на оборону.

Столтенберг вспоминает, что высказывания Трампа о возможном выходе США из организации создали серьезную напряженность в отношениях между союзниками. Бывший генсек НАТО охарактеризовал этот период как один из наиболее сложных за время его руководства организацией.

