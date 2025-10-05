Мир
12:19, 5 октября 2025Мир

Экс-генсек НАТО рассказал о критическом моменте в истории военного альянса

Столтенберг: НАТО чуть не распалось в 2018 году из-за Трампа
Варвара Митина (редактор)

Фото: Matias Honkamaa / Reuters

В 2018 году Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из Североатлантического альянса (НАТО), что чуть не разрушило военный блок. Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в своей новой книге, фрагмент которой опубликовало издание The Guardian.

Согласно воспоминаниям Столтенберга, на закрытой встрече лидеров НАТО в Брюсселе в июле 2018 года Трамп выражал недовольство уровнем оборонных расходов других стран-участниц. Американский лидер утверждал, что США несут непропорционально высокую долю расходов альянса. Тогда Трамп говорил, что США тратят на оборону 4 процента ВВП и покрывают 80–90 процентов расходов альянса. Он требовал от союзников увеличить расходы на оборону.

Столтенберг вспоминает, что высказывания Трампа о возможном выходе США из организации создали серьезную напряженность в отношениях между союзниками. Бывший генсек НАТО охарактеризовал этот период как один из наиболее сложных за время его руководства организацией.

Ранее сообщалось, что победа партии «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии может привести к серьезной напряженности в отношениях Праги с Европейским союзом (ЕС) и НАТО.

