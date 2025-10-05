Politico: Победа партии ANO в Чехии может создать напряженность с ЕС

Победа партии «Акция недовольных граждан» (ANO) миллиардера Андрея Бабиша на парламентских выборах в Чехии может привести к серьезной напряженности в отношениях Праги с Европейским союзом (ЕС) и НАТО. Об этом пишет Politico.

По данным издания, возвращение Бабиша к власти может сделать Чехию еще одним проблемным государством в ЕС наряду с Венгрией Виктора Орбана и Словакией Роберта Фицо. При этом, в отличие от них, Бабиш не поддерживает тесных отношений с Россией. Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что из-за лидера ANO его страна «окажется на периферии Европы».

Андрей Бабиш занимал пост премьер-министра в 2017-2021 годах. Он известен своей критикой ключевых политиков ЕС и НАТО.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может появиться союзник в Евросоюзе.