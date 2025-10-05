Орбану предрекли появление союзника в Евросоюзе

Сенатор Пушков допустил, что у Орбана появится союзник в ЕС в лице Бабиша

Сенатор Алексей Пушков заявил, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может появиться союзник в Евросоюзе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков допустил, что у Орбана появится союзник в Евросоюзе в лице выигравшего на парламентских выборах в Чехии Андрея Бабиша. По мнению сенатора, если у Бабиша получится сформировать правительство и действующий кабмин сменится, то «политический профиль Чехии изменится».

Ранее британская газета The Guardian написала, что Евросоюз боится победы Бабиша на выборах в Чехии. По мнению журналистов, возвращение экс-премьера к власти в Чехии еще больше ухудшит положение Украины.