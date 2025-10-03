«Чешский Трамп». Еще один противник помощи Украины скоро придет к власти в Европе. Чем он напугал ЕС и Киев?

The Guardian: Евросоюз боится победы Бабиша на выборах в Чехии из-за Украины

Европейский союз (ЕС) боится возможной победы партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO), так как его возвращение к власти еще больше ухудшит положение Украины. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на экспертов.

«За голосованием будут пристально следить в Брюсселе, который с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может иметь последствия для поддержки Украины со стороны блока», — отмечается в материале издания.

Парламентские выборы в Чехии состоятся 3 и 4 октября. На данный момент страной руководит правоцентристский альянс «Вместе» во главе с премьер-министром страны Петром Фиалой, пришедшим к власти в 2021 году. Его правительство последовательно выступает за военную помощь Киеву и антироссийский курс.

Однако на фоне внутренних проблем возврат этих сил к власти маловероятен. Согласно последним опросам, более половины чехов считают свое положение хуже, чем было в социалистической Чехословакии до 1989 года.

30% набирает по соцопросам партия Бабиша ANO, обходя на 11% правящую коалицию «Вместе»

election poster of the Czech Republic. Фото: Eva Korinkova / Reuters

К власти в Чехии могут прийти противники Украины

Как сообщает журнал Politico, со ссылкой на социологические исследования, партия Бабиша ANO является бесспорным фаворитом выборов, выступая за перезапуск отношений с Россией.

Кто такой Андрей Бабиш? Чешский предприниматель и политик словацкого происхождения. Заработал состояние на сельскохозяйственном бизнесе, которое в 2025 году оценивалось в 4,3 миллиарда долларов. Из-за предпринимательского прошлого и заведения против политика уголовных дел Бабиша прозвали «чешским Трампом». В 2011 году он основал партию ANO, которая презентовала себя в качестве центристской проевропейской партии. Однако став премьер-министром республики в 2017 году, его партия начала смещаться в сторону популизма, сближаясь с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. ANO входит в коалицию правых сил «Патриоты за Европу», выступает против миграции, укрепления Евросоюза. Как отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, Бабиш на посту премьер-министра придерживался антироссийского курса, высылая дипломатов и утверждая о якобы «угрозе спецслужб». Однако уйдя в оппозицию в 2021 году, он начал критиковать военную помощь Украине и выступил за мирную инициативу президента США Дональда Трампа.

Как отмечает телеканал ABC News, хотя Бабиш не получит с 30 процентами голосов контроля над парламентом, он имеет широкое пространство для маневра — он может сформировать альянс как с левыми, так и правыми партиями, выступающими против помощи Украине.

В первом случае ANO может объединиться с левой коалицией «Достаточно». Она состоит из четырех небольших партий во главе с Коммунистической партией Чехии и Моравии.

Также Бабиш может заключить альянс с крайне правой коалицией «Свобода и прямая демократия» во главе с чешским националистом японского происхождения Томио Окамурой. Оба альянса выступают против членства Чехии в НАТО и Евросоюзе и поддерживают перезапуск отношений с Россией.

380 тысяч украинских беженцев требует депортировать правая коалиция «Свобода и прямая демократия»

Чем грозит Украине возвращение к власти Бабиша?

Как отмечает телеканал «Би-би-си» со ссылкой на экспертов, Брюссель и Киев боятся появления еще одного критикующего Киев правительства, что укрепит позиции Венгрии и Словакии. Предполагается, что новое правительство Чехии может полностью прекратить поддержку Украины, сократить расходы на оборону и депортировать украинских беженцев.

Власти Евросоюза настолько боятся расширения «антиукраинской коалиции», что с марта этого года правительство Чехии приостановило традицию неформальных совместных заседаний кабинета министров со Словакией. Это решение было вызвано страхом поднять рейтинги Бабиша, которого часто сравнивают с Робертом Фицо.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, политолог-европеист Вадим Трухачев указал, что главным предметом споров станет чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как работает инициатива Чехии по боеприпасам? Инициатива Чехии по боеприпасам была впервые предложена президентом страны Петром Павлом на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2024 года. Ее суть заключается в закупке правительством Чехии боеприпасов у третьих стран и собственных оборонных компаний с последующей отправкой на Украину. Как отмечает чешский журналист Иржи Лештина, реализация программы стала возможной благодаря поставкам в годы холодной войны Чехословакией снарядов в страны Азии и Африки. Финансовая поддержка других стран позволяет Праге фактически выкупать обратно ранее произведенные снаряды. Вадим Трухачев подчеркнул, что Чехия в равной мере поставляет в рамках программы снаряды как образца НАТО, так и советского образца. Эксперт также указал на намерения Праги возместить запасы боеприпасов за счет новых оборонных контрактов.

По мнению исследователя, Чехия не откажется полностью от этой программы, так как выход из нее может заблокировать проукраински настроенный президент Петр Павел. Однако наиболее вероятен сценарий ее пересмотра и снижения доли Праги в закупках.

Полностью Чехия не перестанет собирать снаряды и не перестанет поставлять оружие, но ее вклад в это существенно уменьшится. Это будет некий компромисс между президентом Павлом и новым премьером Вадим Трухачев кандидат исторических наук

Эксперт также усомнился в возможности передачи программы помощи Украине в ведение НАТО. При этом он отметил, что роль Праги в снабжении Киева и ремонте техники ВСУ после победы ANO значительно снизится.

«Это такое дипломатичное, мягкое спихивание в духе "Пусть этим занимается НАТО, а у нас хватает своих проблем"», — резюмировал политолог.

Фото: Mirko Kuzmanovic / Shutterstock / Fotodom

Пророссийских лидеров Европы ждут трудные испытания

Несмотря на высокую вероятность возвращения Бабиша к власти и разворота Чехии против Украины, лидеров Европы, настроенных на улучшение отношений с Россией ждут трудные испытания.

Как отмечал ранее в беседе с «Лентой.ру» профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, Евросоюз ждет острый раскол по вопросу дальнейшего будущего отношений с Украиной.

Даже те страны, которые это [вступление Украины в ЕС] поддерживают, должны радоваться, что такие государства, как Венгрия и Словакия блокируют это, иначе они столкнутся с экономической катастрофой (...) Я не думаю, что в этом вопросе будут подвижки, и это очередной вопрос, который расколет Европу Гленн Дизен профессор Университета Юго-Восточной Норвегии

При этом политолог напомнил, что споры внутри Евросоюза будут нарастать по мере критикующий Киев сил. В частности, он сослался на пример Польши, в которой несмотря на активную военную помощь, победил на президентских выборах критически настроенный к Украине политик Кароль Навроцкий.

Тем не менее в долгосрочной перспективе сторонники пророссийского курса могут столкнуться с проблемами. Например, в апреле 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы. На данный момент времени, партия Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз» уступает по соцопросам движению «Тиса — Партия уважения и свободы». Лидер оппозиции Петер Мадьяр выступает с жестких антироссийских позиций и поддерживает помощь Киеву.