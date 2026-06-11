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12:29, 11 июня 2026Культура

Бузова задумалась о детях от Лепса

Ольга Бузова не исключила возможного романа с Григорием Лепсом
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Ольга Бузова порассуждала о возможном романе с народным артистом России Григорием Лепсом. Об этом пишет StarHit.

«Мне нравится, как сочетаются наши имена — Ольга и Григорий. Он теперь свободен. Он молодой еще», — высказалась артистка о 63-летнем коллеге.

Бузова призналась, что для нее важным вопросом является создание семьи и рождение детей. Так, сама певица готова «предоставить все справки» о состоянии своего здоровья и ждет такого же ответственного подхода от будущего избранника. «Если что, Григорий, мой номер ты знаешь», — заключила Ольга.

Ранее Лепс захотел усыновить детей из детского дома. Артист заявил, что собирается взять на воспитание двух детей, а если получится — трех. По его прогнозам, усыновление может произойти уже через три-четыре месяца.

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