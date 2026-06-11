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12:18, 11 июня 2026Ценности

Стилист Лисовец раскрыл трендовый способ носить модную вещь лета

Стилист Владислав Лисовец посоветовал носить по две майки в образе
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец раскрыл трендовый способ носить модную вещь лета. Информацию он разместил в личном блоге.

По словам специалиста, базой гардероба являются классические майки черного и белого цветов. При этом носить их Лисовец посоветовал вместе.

«Используйте их и сочетайте по несколько штук между собой. В их простоте скрывается классика. Большое количество именно базовых простых маек на подиуме этой весной в сочетании с элегантными брюками и юбками. Берите на вооружение, используйте, получается чистый сдержанный образ», — написал стилист.

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При выборе маек он порекомендовал обращать внимание на силуэт, цвет, фактуру и принт. «Вечерних вариантов разнообразие, здесь и асимметрия, и драпировка, и прозрачная ткань», — дополнил эксперт.

Ранее в июне российским мужчинам назвали самые модные сумки. По словам Лисовца, актуальным аксессуаром для представителей мужского пола является шопер, который можно сочетать даже с деловым костюмом.

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