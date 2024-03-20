В США заявили о расколе дружественных отношений Чехии и Словакии из-за Украины

WP: конфликт на Украине вызвал кризис в отношениях Чехии и Словакии

Конфликт на Украине вызвал кризис в традиционно дружественных отношениях Праги и Братиславы из-за разных позиций премьер-министра Чехии Петра Фиалы и его словацкого коллеги Роберта Фицо. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Пропасть между двумя правительствами увеличилась в этом месяце после того, как Прага приостановила традицию неформальных совместных заседаний кабинета министров с Братиславой после встречи министра иностранных дел Словакии и его российского коллеги Сергея Лаврова», — отмечается в материале издания.

Авторы также обращают внимание, что «самопровозглашенная суверенная внешняя политика Фицо» видится Чехии аналогом политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины. В ответ на приостановку Чехией межправительственных контактов Фицо обвинил правительство Фиалы в том, что оно «заинтересовано в поддержке войны» и разрушает отношения двух стран ради помощи Киеву. Позже чешский премьер принял у себя лидера словацкой оппозиции Михала Симецку, который поддерживает курс Праги на закупку вооружений для Украины.

Отмечается, что подобная ситуация стала первым случаем открытой конфронтационной риторики между правительствами двух стран. При этом действия Фиалы связываются с внутриполитической ситуацией. Критикой словацкого курса и принятия лидера их оппозиции, он стремится ослабить позиции бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша, придерживающегося похожих с Фицо взглядов на необходимость переговоров по Украине.

Ранее Фицо в своем видеообращении заявил, что Словакия не хотела бы быть страной, которая делает из России врага. Он добавил, что в отличие от других стран Запада, Братислава никогда не возведет «железный занавес» с Москвой из-за общности исторических связей.