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18:27, 14 марта 2024Мир

Словакия не захотела делать из России врага

Премьер Фицо: Словакия не хочет делать врага из России

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Словакия не хотела бы быть страной, которая делает врага из России. Об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил в видеообращении в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я не могу себе представить, чтобы Словакия относилась к странам, которые были бы заинтересованы в том, чтобы делать из России врага», — заявил Фицо.

Он добавил, что многие политики «предпочли бы поставить новый железный занавес между Европой и Россией». Фицо заверил, что никогда не будет придерживаться такой политики, так как «есть исторические события, которые связывают наши народы».

В своем обращении политик рассказал о посещении памятника солдатам Красной армии в словацком городе Зволен, подчеркнув, что этим визитом он «показывает свое отношение к современности». Премьер также напомнил о приближающейся восьмидесятой годовщине окончания Второй мировой войны и призвал принять участие в праздновании все страны, которые внесли вклад в победу над фашизмом.

В начале марта Фицо заявил, что отправка европейских войск на Украину сравнима с апокалипсисом и попросил от Великобритании объяснений, зачем бывший премьер-министр страны Борис Джонсон убедил Киев отказаться от переговоров с Россией.

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      Елизавета Мытарева
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