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23:13, 2 марта 2024Мир

Фицо сравнил возможную отправку военных ЕС и НАТО на Украину с апокалипсисом

Фицо: отправка военных ЕС и НАТО на Украину сравнима с апокалипсисом
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил возможную отправку военных ЕС и НАТО на Украину с апокалипсисом. Эти слова в видеообращении, опубликованном на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, страны Запада понимают, что поставки оружия и денежная помощь не смогут помочь Киеву победить. Единственным вариантом, как считает Фицо, является отправка военных на Украину. «Но потом уже мы могли бы только сесть на балкон с коньяком и сигарой и ждать наступление мирового апокалипсиса», — сказал глава словацкого правительства.

Как считает Фицо, в первую очередь Украину нужно обеспечить необходимым количеством средств ПВО.

Дискуссия о возможной отправке военных контингентов из стран НАТО развернулась после соответствующего предложения президента Франции Эммануэля Макрона. Однако все ключевые страны Альянса высказались против этой идеи из-за риска прямого столкновения с Россией.

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      Марина Совина
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