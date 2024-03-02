Фицо сравнил возможную отправку военных ЕС и НАТО на Украину с апокалипсисом

Фицо: отправка военных ЕС и НАТО на Украину сравнима с апокалипсисом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил возможную отправку военных ЕС и НАТО на Украину с апокалипсисом. Эти слова в видеообращении, опубликованном на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, страны Запада понимают, что поставки оружия и денежная помощь не смогут помочь Киеву победить. Единственным вариантом, как считает Фицо, является отправка военных на Украину. «Но потом уже мы могли бы только сесть на балкон с коньяком и сигарой и ждать наступление мирового апокалипсиса», — сказал глава словацкого правительства.

Как считает Фицо, в первую очередь Украину нужно обеспечить необходимым количеством средств ПВО.

Дискуссия о возможной отправке военных контингентов из стран НАТО развернулась после соответствующего предложения президента Франции Эммануэля Макрона. Однако все ключевые страны Альянса высказались против этой идеи из-за риска прямого столкновения с Россией.