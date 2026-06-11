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12:24, 11 июня 2026Спорт

Предсказан победитель финала НБА

Букмекеры считают, что с вероятностью 83,3 процента чемпионом НБА станет «Нью-Йорк Никс»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters

Предсказан победитель финальной серии сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс». Об этом сообщает Betonmobile.

Букмекеры считают, что с вероятностью 83,3 процента чемпионом НБА станет «Нью-Йорк Никс». Сделать ставку на это событие можно с коэффициентом 1,20. Победа «Сан-Антонио» в серии идет за 4,56.

В данный момент со счетом 3-1 в серии ведут «Никс». В четвертом матче они совершили рекордный в истории финалов НБА камбэк, отыграв отставание в 29 очков.

Пятый матч противостояния пройдет 14 июня на площадке «Сан-Антонио». Встреча начнется в 03:30 по московскому времени.

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