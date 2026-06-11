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10:51, 11 июня 2026Спорт

«Нью-Йорк» за 1,2 секунды до конца матча вырвал победу у «Сан-Антонио» в финале НБА

«Никс» за 1,2 секунды до конца игры победили «Сперс» в финале НБА, они в шаге от титула
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

«Нью-Йорк» за 1,2 секунды до конца матча вырвал победу у «Сан-Антонио» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По ходу матча «Нью-Йорк Никс» уступали «Сан-Антонио Сперс» со счетом 52:81. Однако команда сумела выиграть со счетом 107:106, совершив таким образом рекордный в истории финалов НБА камбек.

Благодаря этой победе «Никс» повели в финальной серии сезона со счетом 3-1. Теперь они находятся в шаге от третьего чемпионского титула в истории. Болельщики команды бурно отметили победу. В частности, они закидали яйцами центрового «Сперс» Виктора Венбаньяму, а также устроили беспорядки у стадиона «Мэдисон Сквер Гарден», где проходила игра.

Пятый матч финальной серии НБА «Сан-Антонио Сперс» — «Нью-Йорк Никс» пройдет 14 июня на площадке «Сан-Антонио». Встреча начнется в 03:30 по московскому времени.

Перед третьим матчем финала фанаты освистали президента США Дональда Трампа. Это произошло во время исполнения американского гимна.

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