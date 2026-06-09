Трампа освистали на матче финала НБА в «Мэдисон-сквер-гарден»

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, чтобы поддержать свою родную команду. Однако его появление не вызвало восторга у многих присутствовавших, пишет NBC News.

Когда во время исполнения национального гимна на большом экране показали американского лидера, трибуны разразились громким свистом и неодобрительными возгласами. Президент улыбался, отдавая честь во время гимна.

Сразу после свиста прозвучали громкие аплодисменты — камера переключилась на звезду местной команды «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона, находившегося на площадке.

Присутствие главы государства вызвало негативную реакцию еще до его появления на арене. Усиленные меры безопасности в связи с визитом президента привели к отмене запланированной фанатской вечеринки перед стадионом, что только добавило возмущения среди болельщиков. Трамп, который и без того крайне непопулярен в этом городе, спровоцировал новую волну недовольства.

Ранее сообщалось, что половина граждан США планирует голосовать за кандидатов от Демократической партии на выборах в Конгресс на фоне исторического падения рейтинга американского лидера Дональда Трампа. Большинство респондентов указывает на рост инфляции и экономические проблемы при Трампе в целом, а также на бессмысленность войны в Иране.