«Радиостанция Судного дня» впервые за пять лет повторила загадочную шифровку

Радиостанция УВБ-76 передала загадочное слово, впервые прозвучавшее пять лет назад

Радиостанция УВБ-76 повторила загадочное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Шифровка прозвучала в эфире так называемой радиостанции Судного дня 10:56 по московскому времени. В ней фигурировало слово «шарфотол».

Это не первое сообщение УВБ-76 с таким содержанием. Впервые слово «шарфотол» было передано почти пять лет назад — 18 августа 2021 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.