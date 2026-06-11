В Ереване обвинили Азербайджан в нарушении границы

Глава Генштаба ВС Армении Асрян обвинил Баку в работах на спорном участке границы

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Эдвард Асрян обвинил Баку в работах на спорном участке границы. Видео с брифинга публикует Armenpress на YouTube.

«Пока делимитация не завершена, утверждать, что Азербайджан занял "армянскую территорию", как минимум некорректно. Граница еще не уточнена, а значит, говорить о чьей-то "чужой земле" преждевременно», — сказано в публикации.

Отмечается, что Асрян обвинил Баку в нахождении на армянской территории в районе села Неркин Ханд и Зангезурского заповедника.

После эскалации нагорно-карабахского конфликта в 2023 году Азербайджан получил контроль над территорией. Баку и Ереван активизировали переговоры о мирном договоре и делимитации границы. 8 августа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали декларацию, в которой они обязались заключить мирный договор. Одним из пунктов документа является разрешение спора вокруг Зангезурского коридора. Однако вопрос происхождения отдельных участков границы остается предметом разногласий.