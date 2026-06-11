Война в Иране превратила главного нефтяного конкурента России в ведущего экспортера

Vortexa: США стали крупнейшим в мире экспортером нефти в мае на фоне войны в Иране

По итогам мая США сохранили за собой статус крупнейшего морского экспортера нефти в мире, подобная тенденция продолжается третий месяц подряд на фоне масштабных перебоев в поставках сырья с Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Vortexa.

В последний месяц весны среднесуточный объем вывозимой из США нефти достиг 10,5 миллиона баррелей, уточнили аналитики. По этому показателю Соединенные Штаты сильно опередили своих главных конкурентов в лице России и Саудовской Аравии. Первая отправляла в мае в среднем 7 миллионов баррелей в день, а вторая — 5,9 миллиона.

Кризис на Ближнем Востоке, отмечают эксперты, перевернул многолетний расклад сил на глобальном нефтяном рынке. Долгое время он находился под доминированием Саудовской Аравии и России. Однако перекрытие Ормузского пролива кардинально изменило сложившийся в последние десятилетия порядок.

США, которые десятилетиями зависели от ближневосточной нефти и в значительной степени пострадали от нефтяного кризиса 1973 года, к настоящему времени почти полностью свели на нет зависимость от сырья из охваченного войной региона. Американские экспортеры воспользовались стремительным ростом цен на энергоносители и резким падением добычи в странах Персидского залива и стали активно вытеснять главных конкурентов с глобального нефтяного рынка, констатировали аналитики.

Сырьевые экспортеры из США еще долгое время будут извлекать выгоду из войны в Иране, сходятся во мнении эксперты. При затягивании кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на сырье, включая американский сорт West Texas Intermediate (WTI), продолжат оставаться на повышенном уровне. В случае очередной эскалации в регионе мировые цены на нефть могут обновить исторический максимум до конца этого года, спрогнозировали аналитики инвестбанка Goldman Sachs.