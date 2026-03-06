Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

NBC: США признали удары в районе школы для девочек в Иране

Представители американской администрации на закрытом брифинге в Конгрессе признали, что США наносили удары в районе, где располагается школа для девочек в Минабе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Представители администрации Трампа заявили законодателям на закрытых брифингах на этой неделе, что США наносили удары по району в Иране, где была атакована начальная школа (...). США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами», — сообщили два американских чиновника.

В результате удара, о котором идет речь, погибли более ста человек. Должностные лица американской администрации не предоставили никакой альтернативной версии, которая бы не подразумевала ответственности США за атаку.

Похороны учениц и сотрудниц женской школы, погибших в результате американо-израильского удара 28 февраля. 3 марта 2026 года, город Минаб, Иран Фото: Handout / Getty Image

Школу могли ошибочно принять за часть военной базы

Как сообщает The New York Times, удар был совершен 28 февраля. Атака производилась на военно-морскую базу, принадлежащую Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Школа находилась по соседству с этой базой.

Издание предоставляет также спутниковые снимки базы, на которых видно, что многочисленные точечные удары попали как минимум в шесть зданий КСИР, а также в школу. Четыре здания внутри военно-морской базы были полностью разрушены, а на двух других зданиях были обнаружены следы попадания в центре крыш.

Аналитик Брайант, на мнение которого ссылается издание, заявил, что наиболее вероятным объяснением является «ошибочная идентификация» школы — якобы силы атаковали объект, не осознавая, что внутри может находиться большое количество гражданских лиц.

В публикации также сказано, что генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил на пресс-конференции 4 марта, что американские войска в это время наносили удары вдоль южного побережья Ирана. Представленная им карта показала, что в первые 100 часов операции ударам подвергся район, включающий Минаб, хотя сам город на карте не был указан.

Население и спасатели работают после сообщения о нападении на школу в городе Минаб, Иран Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Ударов по школе могло быть два

По школе, предположительно, могло быть нанесено два удара, пишет издание Middle East Eye. Вторая ракета убила пытавшихся укрыться от ударов, сообщили изданию два спасателя и родитель погибшей девочки.

«Когда первая бомба попала в школу, один из учителей и директор перевели группу учениц в молельный зал, чтобы защитить их», — сказал один из медиков Красного Полумесяца, ссылаясь на разговоры, которые он вел в то время с выжившими.

Директор позвонил родителям и сказал им прийти и забрать своих детей. Но вторая бомба попала и в этот район. Выжило лишь небольшое число тех, кто укрылся, сказано в публикации.

По данным местных властей, почти все 165 погибших в результате нападения были девочками в возрасте от семи до двенадцати лет. В тот момент в школе в городе Минаб на юге Ирана находились около 170 девочек.

Цели для ударов мог выбирать передовой искусственный интеллект

Чтобы нанести сокрушительный удар по целям в первые 24 часа атаки на Иран, американские военные использовали самый передовой искусственный интеллект (ИИ), когда-либо применявшийся в войне, — инструмент, от которого Пентагону будет трудно отказаться, даже несмотря на разрыв связей с компанией, которая его создала. Об этом пишет газета The Washington Post.

По словам трех источников, интеллектуальная система для анализа данных Maven Smart System, разработанная военной компанией Palantir, позволяет получать ценную информацию из невероятного объема секретных данных, полученных со спутников, в ходе наблюдения и других разведывательных операций, что помогает обеспечивать наведение на цель и определение приоритетов целей в режиме реального времени для военных операций в Иране.

В систему интегрирован инструмент искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic. По словам двух источников, за последний год военные планировщики наблюдали, как Claude в сочетании с Maven превратился в инструмент, который ежедневно используется в большинстве подразделений вооруженных сил.

Два собеседника издания рассказали, что в ходе планирования потенциального удара по Ирану система Maven, работающая на базе Claude, предложила сотни целей, выдала точные координаты местоположения и расставила приоритеты в зависимости от важности этих целей.

В статье отмечается, что Claude также использовался в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам двух источников, это первый случай ее применения в крупных военных операциях. Газета также указывает, что за несколько часов до начала бомбардировок в Иране президент США Дональд Трамп якобы объявил о запрете правительственным ведомствам на дальнейшее использование инструментов компании Anthropic, предоставив министерству шесть месяцев на их поэтапный вывод из эксплуатации.

Пентагон отказался комментировать данные об использовании ИИ для выбора целей удара

После авиаударов, в результате которых была разрушена иранская школа и погибли 165 ее учениц и сотрудников, Пентагон отказался комментировать, была ли атака спланирована системой искусственного интеллекта. Об этом пишет издание Futurism.

Первым ударом была уничтожена женская школа Шаджаре Тайебе в Минабе. Как сообщает Al Jazeera, большинство погибших в результате удара были ученицами начальной школы в возрасте от семи до двенадцати лет. По меньшей мере 95 человек получили ранения.

Фото: РИА Новости

Затем последовал еще один удар, в результате которого пострадали спасатели и родители, пришедшие забрать своих детей. Этот так называемый двойной удар напоминает бомбардировки США гражданских судов в Венесуэле при Дональде Трампе и авиаудары по Пакистану при бывшем президенте США Бараке Обаме, пишет Futurism.

Издание обратилось в Пентагон за комментариями насчет использования ИИ в военных операциях. Американское военное ведомство перенаправило запрос журналистов в Центральное командование Вооруженных сил США, одно из одиннадцати объединенных командований под эгидой Пентагона. Однако там не предоставили никакой дополнительной информации.

Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу

6 марта стало известно, что Иран нанес удар возмездия за атаку на начальную школу для девочек в Минабе. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции.

«В ходе 22-й волны операции "Правдивое обещание-4" была проведена атака в знак мести за расправу над детьми в школе Минаба (...), в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», — отмечается в заявлении.

В КСИР указали, что иранские вооруженные силы ударили по американским и израильским базам в Персидском заливе, Тель-Авиве, а также по военным центрам в Хайфе, применив гиперзвуковые ракеты «Хейбар» и новейшие сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности «Хоррамшахр-4». Кроме того, атаке подвергся израильский аэропорт Бен-Гурион.