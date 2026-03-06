Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 6 марта 2026Мир

Белый дом сообщил Конгрессу подробности удара по школе в Иране

NBC: Белый дом сообщил Конгрессу, что США наносили удары в районе школы в Иране
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Abbas Zakeri / Mehr News / WANA / Reuters

Представители Белого дома сообщили Конгрессу, что американские военные наносили удары в районе иранского города, где находится начальная школа для девочек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Представители администрации Трампа заявили законодателям на закрытых брифингах на этой неделе, что США наносили удары по району в Иране, где была атакована начальная школа (...). США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами», — сообщили два американских чиновника.

Представители администрации не предложили конгрессменам альтернативной теории, помимо предположения, что удар мог быть нанесен США.

Ранее Корпус страж исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении удара возмездия за атаку на начальную школу для девочек в Минабе, в результате которой лишились жизни более ста учениц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна-сосед России предложила США свою территорию для операции в Иране

    Курсы доллара и евро выросли

    Боец «Ахмата» пережил взрыв гранаты в подвале на СВО

    Для перехвата российских «охотников за подлодками» у Аляски подняли 12 самолетов

    Россиянка уснула на Бали и проснулась с ожогом лица из-за насекомого

    Россиянка с особым правовым статусом изменила Родине и попалась

    Путин провел совещание с представителями Минобороны и Генштаба по теме СВО

    Израиль нанес удар по иранскому командиру высокого ранга

    Американский министр рассказал о сроках начала военного сопровождения нефтяных танкеров

    Наряд Бьянки Цензори на суде по делу ее мужа удивил общественность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok